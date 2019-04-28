28 апреля. 21:30. Видеотрансляция матча «Торино» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 28 апреля в 21:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 34-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Милан».

Миланцы идут на третьем месте в Серии А, их отставание от зоны Лиги чемпионов — 2 балла. Чтобы рассчитывать на попадание в топ-4, команде Гаттузо необходимо набирать очки в матче против «Торино» — команды, отстающей от «россонери» на 3 очка.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Милан» — слишком неудобный соперник для туринцев: «Торино» не побеждал у «дьяволов» с ноября 2001 года. Эта серия вообще когда-нибудь закончится?

2. Кшиштоф Пентек забил 21 гол в Серии А и делит второе место в списке лучших снайперов лиги с форвардом «Аталанты» Дуваном Сапатой. Сможет ли поляк приблизиться к 34-летнему капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле (22 забитых мяча) по итогам 34-го тура?

3. Последние четыре игры между двумя соперниками завершались вничью. Ждем пятую?

4. В последних шести матчах чемпионата «Милан» проиграл четыре раза. Состоится ли очередное поражение «россонери» в рамках Серии А?

5. «Милан» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Торино»: 157 матчей, 64 победы, 57 ничьих, 36 поражений. Запишут ли сегодня «дьяволы» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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