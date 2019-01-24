27 января. 22:45. Видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Реал»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 января в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Реал».

После двух побед кряду «Реал» закрепился в топ-3 чемпионата Испании, но отставание от лидирующей «Барселоны» достигает 10 баллов. А потому сейчас любая осечка мадридцев может поставить крест на их надеждах включиться в чемпионскую гонку. «Эспаньол» после удачного старта сезона продолжает лихорадить: «попугаи» свалились во вторую половину таблицы и сейчас идут всего в четырех очках от зоны вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Реал» еще ни разу в этом сезоне не одержал две гостевые победы кряду. Покорится ли им этот результат в ближайшем туре?

2. «Эспаньол» — единственная команда Примеры, не сыгравшая ни одного домашнего матча вничью (6 побед и 3 поражения). Продлится ли эта тенденция?

3. В предыдущих девяти турах «Эспаньол» потерпел восемь поражений и лишь однажды отпраздновал победу. Приблизит ли «Реал» каталонцев к зоне вылета?

4. В прошлом сезоне «попугаи» на своем поле одолели «Реал», впервые за 11 лет. Повторят ли они этот результат в ближайший уикенд?

5. Лучший бомбардир мадридцев в этом сезоне Карим Бензема забил лишь один мяч с начала года. Прервет ли он голевую засуху в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press

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