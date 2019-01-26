27 января. 22:30. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 января в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус».

«Лацио» борется за место в зоне Лиги чемпионов. Римлянам необходима победа, чтобы выйти на четвертое место по итогам текущего тура. Для этого «орлам» нужно прервать неудачную серию против «Ювентуса»: в последних двух матчах между командами побеждали только туринцы — 1:0, 2:0.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В 2019 году «Ювентус» провел две встречи — против «Болоньи» (2:0), «Милана» (1:0) и «Кьево» (3:0). В этих матчах «старая синьора» не пропустила голов. Тенденция сохранится?

2. В текущем сезоне «Лацио» не может победить у представителей большой итальянской шестерки: команда Индзаги проиграла 5 матчей и сыграла вничью только один раз. Удастся ли римлянам поправить свою статистику в игре с лидером Серии А?

3. Криштиану Роналду имеет на своем счету 14 голов в чемпионате Италии. Португалец делит первую строчку в гонке бомбардиров с Дуваном Сапатой и Фабио Квальяреллой. Выйдет ли звезда «Ювентуса» в единоличные лидеры снайперского спора по итогам матча против «Лацио»?

4. «Лацио» находится в двух баллах от зоны Лиги чемпионов. Победа в ближайшем матче и удачные расклады позволят римлянам выйти в топ-4 турнирной таблицы Серии А.

5. 4. В прошедших 20 турах «Ювентус» потерял очки только два раза, сыграв вничью против «Дженоа» и «Аталанты». Станет ли «Лацио» третьей командой в этом списке?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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