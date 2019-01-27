27 января. 20:00. Видеотрансляция матча «Торино» — «Интер»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 января в 20:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Интер».

Вчера «Наполи» сыграл вничью с «Миланом», поэтому сегодня «Интер» может уменьшить отставание от второго места до 5 очков. Для этого команде Спалетти нужно побеждать у «Торино». В первом круге миланский клуб не смог победить у туринцев.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1.«Торино» неудачно начал 2019 год: «быки» проиграли «Фиорентине» (0:2) в Кубке Италии, а в 20-м туре Серии А уступили «Роме» (2:3). Когда туринцы начнут побеждать?

2. В последних пяти турах «Интер» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьих) и пропустил всего один мяч. Удачная серия «нерадзурри» продолжится?

3. В матче второго тура «Интер» забил «Торино» два мяча. Но тогда «быки» сравняли счет и отняли очки у миланцев. Как завершится очное противостояние в этот раз?

4. «Интер» не выигрывал на домашней арене «Торино» с 2015 года.

5. На счету форварда «нерадзурри» Мауро Икарди 9 голов в текущем первенстве. Удастся ли ему забить в этом туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Дувану Сапате, Фабио Квальярелле, Криштиану Роналду, (все — по 14 мячей), Кшиштофу Пентеку (13) и другим?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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