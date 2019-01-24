27 января. 18:15. Видеотрансляция матча «Жирона» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 января в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона».

«Барселона» продолжает свою стопроцентную серию в чемпионате с начала года, хотя в январе уже потерпела два поражения в кубковых матчах. Их отрыв от второго места составляет пять очков и на данный момент на счету «блаугранас» семиматчевая победная серия в Примере. А вот «Жирона» не знает побед с начала декабря, продлив безвыигрышную серию во всех турнирах до восьми встреч.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Каталонское дерби изначально планировали провести в Майами, но Федерация футбола Испании выступила против этой инициативы. Но это никоим образом не отразится на качестве игре.

2. «Жирона» стала первым клубом, отобравшим у «Барсы» очки на «Камп Ноу» в этом сезоне. Удастся ли им повторить тот успех на своем поле?

3. «Барса» проиграла два из трех выездных матча с начала календарного года. Испортит ли «Жирона» эту статистику еще больше?

4. Лео Месси и Луис Суарес забивают хотя бы по голу в каждом матче «Барсы» в Примере в новом году. Сдержит ли оборона «Жироны» результативный дуэт?

5. «Жирона» не побеждала на своем поле в Ла Лиге с октября прошлого года. Прервется ли неудачная серия каталонской команды в эти выходные?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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