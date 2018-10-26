27 октября. 21:40. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 октября проведет видеотрансляцию матча 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

«Атлетико» в середине недели получил мощную оплеуху от дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов — 0:4. А вот в чемпионате дела у команды складываются намного лучше: шестиматчевая беспроигрышная серия и всего двухочковое отставание от лидирующей «Барселоны». А вот график результатов «Реала Сосьедад» скорее напоминает светофор — поражение, победа, ничья, поражение, победа, ничья. Но плотность в турнирной таблице позволит баскам в случае победы добраться до еврокубковой зоны.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Атлетико» победил в пяти домашних матчах кряду против «Реала Сосьедад» с общим счетом 12:1. Хотя в последних двух играх баски уступили с минимальным счетом. Теперь самое время зацепиться за очки.

2. Голкипер мадридцев Ян Облак сохранил свои ворота «на замке» в пяти матчах Ла Лиги этого сезона. Это лучший результат в лиге наряду с кипером «Вальядолида» Хорди Масипом. Помешают ли баски выйти словенцу на чистое первое место по этому показателю?

3. Защитник «Атлетико» Филипе Луис забивал в ворота «Реала Сосьедад» в двух последних домашних матчах. Он же отличился голом в матче последнего тура против «Вильярреала». Продолжит ли свою результативную серию бразилец? Тем более, что еще ни один игрок мадридцев в этом сезоне не забивал более двух голов в чемпионате.

4. Согласно графику последних результатов «Реала Сосьедад», в этом матче им светит поражение. Оборвут ли баски свою «светофорную» серию?

5. На счету нападающего басков Виллиана Жозе три гола в четырех предыдущих матчах с «Атлетико». Продолжит ли огорчать мадридцев лучший бомбардир «Сосьедада»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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