27 октября. 19:00. Видеотрансляция матча «Эмполи» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 октября проведет видеотрансляцию матча 10-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Ювентус».

В минувшем туре «Ювентус» впервые в сезоне потерял очки, упустив победу в концовке домашней игры с «Дженоа». Однако в остальных 11 матчах во всех турнирах туринцы одержали победы. У «Эмполи» дела значительно хуже: после победы в стартовом туре безвыигрышная серия тосканцев насчитывает уже восемь матчей. «Адзурри» проиграли «Юве» шесть игр кряду в Серии А. Последний раз им удалось отнять очки у «старой синьоры» десять лет назад: тогда они удержали нулевую ничью на своем поле.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Похоже, Криштиану Роналду окончательно адаптировался к Серии А. В последних шести матчах чемпионата Италии на счету португальца пять голов и три результативных передачи. Таким образом, он принял участие в 8 из 12 голов «Ювентуса» в этих играх. Продолжит ли один из лучших игроков мира свою результативную серию?

2. В пяти последних матчах «Эмполи» пропускает голы в первом тайме, тогда как футболисты «Ювентуса» на протяжении четырех предыдущих встреч отличались в стартовые 45 минут. Шанс увидеть забитые мячи в этой встрече еще в первом тайме достаточно велик.

3. «Сухая» серия голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны в выездных матчах во всех турнирах насчитывает уже четыре игры. Последний раз он пропускал гол во встрече 3-го тура Серии А против «Пармы», а автором забитого мяча в первом тайме того матча стал Жервиньо. Удастся ли поляку продлить эту серию?

4. В прошлом туре защитник «Эмполи» Матиас Сильвестре сначала поразил ворота собственной команды в игре с «Фрозиноне», а затем уже огорчил голом соперника. Чем на этот раз удивит находчивый аргентинский футболист?

5. Вингеры «Ювентуса» Дуглас Коста и Хуан Куадрадо в этом сезоне выходили на поле в 5 и 7 матчах Серии А соответственно. Но в графе «забитые мячи» у обоих по-прежнему стоит «ноль». Кто из них первым сумеет подправить собственную статистику?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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