27 октября. 16:00. Видеотрансляция матча «Торпедо» Владимир – «Знамя Труда»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 октября в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между владимирским «Торпедо» и «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

27 октября во Владимире состоится встреча 15-го тура ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ: «Торпедо» из Владимира примет «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.  Команды выступают в группе «Запад». Торпедовцы располагаются на 6-й позиции в таблице. У команды, которую тренирует Дмитрий Вязьмикин, 20 очков после 13 игр (5 побед, 5 ничьих, 3 поражения). «Знамя Труда» занимает 9-е место с 14 очками, также после 13 матчей (4 победы, 2 ничьих, 7 поражений).

Лидирует на «Западе» ивановский «Текстильщик» — 30 очков после 13 встреч. На второй позиции — «Локомотив-Казанка» из Москвы — 27 баллов.

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