27 мая. 17:00. Видеотрансляция матча «Рязань» – «Металлург» Липецк

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 27 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 24-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между «Рязань» – «Металлург» Липецк.

Из всех интереснейших матчей заключительного игрового дня ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ особенно интересной будет «битвf за 3-место» в группе «Центр». На поле стадиона «Олимпиец» состоится матч с участием «Рязани» (43 очка) и липецкого «Металлурга» (42 балла), обе команды провели по 25 встреч. А победу в этой группе одержал «Арарат», который, скорее всего, по окончании сезона переедет в Армению.

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