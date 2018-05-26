27 мая. 17:00. Видеотрансляция матча «Рязань» – «Металлург» Липецк

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 27 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 24-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между «Рязань» – «Металлург» Липецк.

Из всех интереснейших матчей заключительного игрового дня ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ особенно интересной будет «битвf за 3-место» в группе «Центр». На поле стадиона «Олимпиец» состоится матч с участием «Рязани» (43 очка) и липецкого «Металлурга» (42 балла), обе команды провели по 25 встреч. А победу в этой группе одержал «Арарат», который, скорее всего, по окончании сезона переедет в Армению.

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хамес

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 12 апреля). В поисках чемпионской интриги

тв камера

14 апреля. 16:00. Видеотрансляция матча «Долгопрудный» – «Текстильщик»

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 10 мая)

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 