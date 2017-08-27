27 августа. 15:00. Видеотрансляция матча «СКА Ростов-на-Дону» – «Легион Динамо». Армейцы отмечают юбилей

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 27 августа в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 6-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг» между командами «СКА Ростов-на-Дону» — «Легион Динамо».

Накануе этого матча президент «СКА Ростов-на-Дону» Игорь Гуськов поздравил клуб и болельщиков с 80-летним юбилеем: «История СКА началась в далеком 1937 году и включила в себя огромное количество ярких страниц, армейцы воспитали множество игроков, которые прославили донскую землю не только в нашей стране, но и по всему миру. Наша история — это история побед, которая началась 80 лет назад и никогда не прервется! В год юбилея клуба хочется отметить тот факт, что идет восстановление прежней отлаженной структуры и построение вертикали, которая сможет подвести детей к выступлению за основную команду. Это поможет привить им знаменитый дух ростовских армейцев и воспитать новых Понедельников, Андреевых, Мосалевых. Поздравляю с юбилеем всех, кто предан армейскому клубу и носит с гордостью красно-синие цвета. С Днем рождения, Армейцы!»

«СКА Ростов-на-Дону» после 5 матчей занимает в турнирной таблице группы «Юг» — 7-е место с 5-ю очками. Соперник армейцев — команда из Махачкалы «Легион Динамо» располагается на 13-й позиции с 7 баллами. Лидирует на «Юге» -«Краснодар-2» и «Армавир» — по 12 очков.

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