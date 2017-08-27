27 августа. 15:00. Видеотрансляция матча «Сатурн» – «Сокол». Репортаж с другой планеты

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 27 августа в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 6-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между командами «Сатурн» — «Сокол».

В предстоящем туре саратовская команда попробует отобрать очки у «Сатурна», который располагается на 6-м месте с 9 баллами. «Сокол» в нынешнем турнире пока одержал только одну победу, да и та была добыта в домаших стенах. Саратовцы занимают после пяти матчей 10-е место в таблице — 5 очков. Лидирует в группе «Центр» — «Арарат» — 13 очков (5 матчей) и «Рязань» — тоже 13 баллов, но после 6 встреч.

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