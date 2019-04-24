27 апреля. 17:00. Видеотрансляция матча«Локомотив-Казанка» — «Текстильщик»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 27 апреля в 17:00 по московскому времени провел видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между «Локомотивом-Казанка» и «Текстильщиком».

В столичном Черкизове ФК «Локомотив-Казанка» принимает ФК «Текстильщик» (Иваново). Именно эти команды, которые возглавляют известные в прошлом полузащитники Денис Клюев и Денис Бояринцев, претендуют на первенство в группе «Запад».

«Локомотив-Казанка» лидирует на «Западе» с 42 баллами после 19 игр. Команда Дениса Клюева одержала 13 побед, трижды сыграла вничью, потерпев три поражения. У «Текстильщика», возглавляемого Денисов Бояринцевым, — 39 очков после 18 встреч, 12 побед, 3 ничьих и 3 поражения.

Источник: Еженедельник «Футбол»

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