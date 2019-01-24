26 января. 18:15. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Хетафе»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 января в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Хетафе».

Беспроигрышная серия «Атлетико» во всех турнирах достигла уже 18 встреч, а в Примере мадридцы не уступали с 1-го сентября. Однако этого недостаточно, чтобы навязать конкуренцию «Барселоне» в борьбе за первую строчку: сейчас отставание «кольчонерос» от каталонцев составляет пять баллов. «Хетафе» проводит отличный сезон и перед началом тура находится всего в двух очках от лигочемпионской четверки.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Атлетико» не проигрывает на своем поле с мая прошлого года. Хватит ли у «Хетафе» мощи, чтобы испортить эту статистику?

2. Свое единственное гостевое поражение в чемпионате «Хетафе» потерпел еще в первом туре на «Сантьяго Бернабеу» (0:2), после чего в каждой выездной игре забивал минимум один гол. Продлят ли они эту результативную серию?

3. Три предыдущих домашних поединка в Примере «Атлетико» выиграл с общим счетом 5:0. Увеличат ли они свою «сухую» победную серию?

4. Нападающий мадридцев Антуан Гризманн отличился восемь раз в девяти предыдущих поединках команды во всех турнирах. Увеличит ли он свой лицевой счет после этого матча?

5. «Хетафе» не может забить в ворота «Атлетико» на протяжении 14 матчей во всех турнирах. Сдержат ли «кольчонерос» атаку команды из пригорода Мадрида на сей раз?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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