26 мая. 19:00. Видеотрансляция матча «Сампдория» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 мая в 19:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 38-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус».

Массимилиано Аллегри проведет свой последний матч в качестве главного тренера «Ювентуса». Чтобы красиво закрыть сезон, туринцам необходимо побеждать в домашней встрече у «Сампдории» — команды, занявшей 9-е место в турнирной таблице.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Сампдория» не выигрывает в Серии А пять встреч кряду. Прервут ли генуэзцы свою серию, начавшуюся 20 апреля?

2. По ходу текущего сезона «Ювентус» потерпел поражения в чемпионате только от «Дженоа» (0:2) и СПАЛа (1:2). Станет ли «Сампдория» третьей командой в этом списке?

3. Матч между «Сампдорией» и «Ювентусом» важен и для главных бомбардиров сезона: форвард генуэзцев Фабио Квальярелла забил 26 голов и идет на первом месте в снайперской гонке, опережая лидера «старой синьоры» Криштиану Роналду на пять мячей. Кто из них забьет в очной встрече?

4. «Ювентус» не побеждает в Серии А четыре тура подряд. Сумеют ли туринцы прервать свою неудачную серию в игре против «Сампдории»?

5. «Ювентус» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Сампдорией»: 139 матчей, 72 победы, 39 ничьих, 28 поражений. Запишут ли сегодня «бьянконери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею