26 мая. 17:00. Видеотрансляция матча «Торпедо» — «Сатурн»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 мая в 17:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между «Торпедо» и «Сатурном».

Капитан «Торпедо» Сергей Шустиков приглашает болельщиков на заключительный домашний матч команды в сезоне-2018/19!

В матче 25-го тура ОЛИМП – Первенства России ПФЛ московское «Торпедо» постарается решить главную задачу на сезон – оформить путевку в ФНЛ. Победа в матче с раменским «Сатурном» сделает столичную команду недосягаемой для соперников по группе «Центр».

Московское «Торпедо» после 24 туров занимает первое место, имея 59 очков (18 побед, 5 ничьих, 1 поражение). Раменский «Сатурн» также после 24 матчей располагается на 12-м месте с 20 баллами (4 победы, 8 ничьих, 12 поражений).

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