26 декабря. 22:15. Видеотрансляция матча «Интер» — «Наполи»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 декабря в 22:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи».

Оба клуба — прямые конкуренты в турнирной таблице: «Наполи» идет на втором месте с 41 баллом в активе, а у«Интера» 33 набранных очка. Неаполитанцы — фавориты перед началом встречи, так как они не теряли очков в последних 4 турах первенства. «Нерадзурри» же в период с 28 ноября победили только в одной из шести игр (включая и матчи Лиги чемпионов).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Оба встречи между командами в прошлом сезоне завершились нулевыми ничьими. Серия прервется?

2. «Интер» давно страдает от «Наполи»: миланцы не забивают «адзурри» уже четыре встречи подряд (со 2 декабря 2016-го).

3. «Наполи» не проигрывает в Серии А с 29 сентября. Сегодня команда Анчелотти может набрать очки в одиннадцатом туре кряду.

4. «Нерадзурри» победили в 5 последних домашних матчах чемпионата с общим счетом 12:0. Сможет ли голкипер Самир Ханданович провести еще один «сухой» матч?

5. На счету форварда «Интера» Мауро Икарди 9 голов в текущем первенстве. Удастся ли ему забить в этом туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Кшиштофу Пентеку (13 мячей), Криштиану Роналду (11) и Чиро Иммобиле (10)?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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