26 декабря. 17:00. Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Ювентус» — 2:2

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 декабря в 17:00 по московскому времени провел видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус». Команда из Бергамо сыграла вничью 2:2 с грозным лидером Серии А.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице с отрывом от второго «Наполи» на 8 очков. Команде Аллегри остается провести еще два матча в календарном году, и для его успешного завершения туринцы должны набрать максимум баллов. Но встреча с «Аталантой» важна не только для выполнения турнирных задач: тот же Криштиану Роналду попытается взобраться на первое место в снайперской гонке первенства.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Ювентус» победил в 16 встречах из 17 в этом сезоне Серии А, установив рекорд итальянского первенства. Удастся ли «Аталанте» сотворить одну из главных сенсаций чемпионата 2018/19 под конец календарного года?

2. Последняя победа «Аталанты» над «Ювентусом» состоялась 3 февраля 2001 года. «Бьянконери» — одни из самых неудобных соперников для «богов» в Италии, и сегодня они снова могут это доказать.

3. Криштиану Роналду с 11 забитыми голами продолжает преследовать лучшего бомбардира чемпионата Кшиштофа Пентека (13 мячей). Сумеет ли португалец догнать поляка из «Дженоа» по итогам этого тура?

4. «Бьянконери» не пропускают в чемпионате 6 матчей подряд. Сможет ли голкипер Войцех Щенсны провести еще один «сухой» матч?

5. В декабре «Аталанта» уже играла против топ-клубов дома: «Наполи» команда Гасперини проиграла (1:2), а у «Лацио» выиграла (1:0). Как завершится встреча «богов» с очередным грандом на «Атлети Адзурри д’Италия»?

Серия А. 18-й тур

«Аталанта» – «Ювентус» — 2:2 (1:1)

26 декабря. «Адзурри д′Италия»

«Аталанта»: Бериша, Хатебур, Гимшити, Масьелло, Кастань, Иличич (Пессина, 77), Пашалич (Госенс, 67), Гомес, Фройлер, Манчини, Сапата.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дуглас Коста (Пьянич, 57), Дибала, Манджукич.

Голы: 0:1 – Гимшити, 2 — в свои ворота, 1:1 – Сапата, 24, 2:1 — Сапата, 56, 2:2 — Роналду, 78.

Предупреждения: Бентанкур (18), Сапата (29), Манчини (32), Кьеллини (38), Хатебур (59), Манджукич (62).

Удаление: Бентанкур (53).

От поражения в этом матче «Ювентус» спас Роналду. Он появился на поле на 65-й минуте, успев забить дважды. первый гол CR7 был отменен из-за офсайда, а второй — ударом головой, принес туринцам одно очко. Это вторая ничья «Юве» после 18 игр, а на счету Роналду — 12 мячей

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press