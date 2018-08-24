26 августа. 18:00. Видеотрансляция матча «Спартак-Владикавказ» – «Чайка»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 26 мая в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 5-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг» между командами «Спартак-Владикавказ» и «Чайкой» из Песчанокопского.

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Во Владикавказе местный «Спартак» примет «Чайку». Команда из Песчанокопского не только возглавляет турнирную таблицу ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа «Юг»), но и вышла в 1/16 финала розыгрыша ОЛИМП-Кубка России.

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«Чайка» в 4 матчах набрала 10 очков, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью. «Спартак-Владикавказ» начал турнир неудачно, взяв только 2 очка в четырех встречах: 2 ничьих и 2 поражения.

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