25 ноября. 20:00. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 25 ноября проведет видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Милан». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Встреча топ-клубов в этот раз будет еще ответственнее: команды Индзаги и Гаттузо ведут борьбу за еврокубки. В плотной таблице Серии А «Лацио» и «Милан» соседствуют друг с другом, поэтому в победе нуждаются оба клуба.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Сейчас обе команды борются за место в зоне Лиги чемпионов: после 12 туров «Лацио» идет на 4-м месте в таблице и опережает «Милан» на 1 балл. В случае победы «россонери» наконец-то подберутся к основным лидерам чемпионата.

2. Последние две встречи между клубами состоялись в рамках полуфинала Кубка Италии 2017/18: матчи завершились нулевыми ничьями. В ответной игре по пенальти победили миланцы. Готова ли столичная команда на реванш?

3. В Серии А «Милан» не побеждал у будущих соперников на «Стадио Олимпико» три года. Команда Симоне Индзаги может продлить успешную серию, ведь в 8 домашних встречах текущего сезона (чемпионат Италии, Лига Европы) «орлы» проиграли всего два раза.

4. По ходу этого сезона «Милан» уже выигрывал у другого представителя Рима: в добавленное время Кутроне забил победный мяч «Роме» (2:1). А вот «Лацио» проиграл миланскому «Интеру» (0:3) в рамках 10-го тура. Сегодня битва двух городов продолжится.

5. Обе команды не порадовали своих болельщиков перед двухнедельной паузой: «Милан» уступил «Ювентусу» (0:2), а «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1). Победа в принципиальном матче станет лучшим извинением перед своими поклонниками.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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