25 мая. 18:00. Видеотрансляция матча «Сызрань 2003» — «Лада-Тольятти». В борьбе за уважение

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 25 мая в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сызрань 2003» — «Лада-Тольятти».

В этом сезоне у «Лады» не получается радовать своих болельщиков: команда не выигрывала с 29 октября, набрав два балла за 6 матчей. Тольяттинский клуб в любом случае не попадет в зону вылета, но игрокам от этого не легче.

Футболисты «Сызрани 2003» завершают сезон на своем уровне: команда из Самарской области набрала 29 очков и расположилась в середине таблице. Матч с «Ладой» — возможность для «быков» продолжить успешную серию: в трёх последних матчах «Сызрань» побеждала, не пропуская в свои ворота.