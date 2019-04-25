25 апреля. 22:30. Видеотрансляция матча «Хетафе» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 25 апреля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 34-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал».

Выступление «Хетафе» в этом сезоне уже давно перестало быть сенсацией. Однако многие по-прежнему скептически относятся к их борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Тем не менее коллектив Пепе Бардоласа уже привык опровергать прогнозы — в прошлом туре «синие» разгромили со счетом 3:0 своего прямого конкурента «Севилью», вернув себе место в четверке сильнейших. За пять туров до финиша чемпионата у «Хетафе» остаются прекрасные шансы добиться наивысшего достижения в истории клуба, но тяжелым препятствием для команды может стать непростой календарь и потеря нескольких ключевых игроков линии обороны.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних 7 домашних матчах чемпионата «Хетафе» одержал 6 побед. Удастся ли команде из пригорода Мадрида продолжить свое успешное выступление?

2. Королевский клуб праздновал победу в 10 последних матчах против «синих». Как завершится очередная игра между соперниками?

3. В последних 10 встречах соперники поразили ворота друг друга 50 раза. Порадуют ли команды результативностью в этой встрече?

4. Оборона «Хетафе» в этом сезоне вторая по надежности в Ла Лиге — на данный момент «синие» пропустили всего 29 голов. Испортят ли «сливочные» им статистику?

5. Карим Бензема продолжает забивать на протяжение 5 туров к ряду. За последние 5 матчей он поразил ворота соперников 8 раз. Удастся ли французу продлить свою голевую серию?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press