24 ноября. 22:45. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 ноября проведет видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона».

После неожиданного домашнего поражения от «Бетиса» в прошлом туре к «Барсе» вплотную приблизились сразу три команды. И самая опасная из них для каталонцев – «Атлетико». Мадридцы не проигрывают в Ла Лиге в девяти встречах кряду и в случае победы возглавят турнирную таблицу. Но главная проблема «кольчонерос» в том, что они не побеждали «блаугранас» в чемпионате с февраля 2010-го и даже ничьи добывают с трудом.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Барселона» пропустила шесть голов в двух последних матчах Примеры. Приведет ли Эрнесто Вальверде в чувство защиту каталонцев?

2. В этом сезоне «Атлетико» в восьми домашних матчах во всех турнирах одержал семь побед и лишь раз сыграл вничью. Прервут ли их беспроигрышную серию футболисты «блаугранас»?

3. Последний раз «Атлетико» сумел забить больше одного мяча в ворота «Барсы» в матче Ла Лиги в феврале 2010-го. Тогда же и была одержана их предыдущая победа над каталонцами в чемпионате Испании. Значит, команде Диего Симеоне для положительного результата достаточно отличиться дважды, или нет?

4. Лишь дважды с начала сезона каталонцы в гостях сохранили ворота «на замке»: во втором туре против «Вальядолида» и в кубковом матче с «Леонесой». Может быть в этом матче Диего Коста наконец прервет свою затянувшуюся безголевую серию в Ла Лиге (с 25 февраля)? Если, конечно, вообще выйдет на поле.

5. «Барселона» не проигрывала два матча подряд в чемпионате Испании с апреля 2016-го. Способен ли «Атлетико» отвесить такую оплеуху «сине-гранатовым»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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