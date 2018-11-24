24 ноября. 20:00. Видеотрансляция матча «Ювентус» — СПАЛ

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 ноября проведет видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — СПАЛ.

«Ювентус» пока что уверенно доминирует в Серии А и у болельщиков «бьянконери» практически нет поводов для переживаний. Но не стоит забывать, что единственные очковые потери туринцы понесли как раз на родном стадионе против середняка — «Дженоа». СПАЛ после бодрого рывка на старте сезона сдал обороты и перед началом тура занимает 15-ю строчку таблицы. Зато в конце октября они неожиданно грохнули в Риме «Рому» со счетом 2:0, пусть затем и набрали лишь одно очко в следующих трех матчах.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних семи матчах «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился шесть раз, а от первой строчки в гонке бомбардиров Серии А его отделяет лишь один мяч. Сколько пробоин от него получит СПАЛ?

2. Дуэт форвардов СПАЛа Антенуччи-Петанья забил столько же голов в Серии А, сколько и пара Манджукич-Дибала — семь. Подсказывать, где находятся ворота соперника нападающим «бело-голубых» точно не придется.

3. Предыдущая встреча команд во втором круге прошлого сезона завершилась безголевой ничьей. Удастся ли СПАЛу успешно окопаться у своих ворот на этот раз?

4. В трех домашних матчах «Юве» кряду Войцех Щенсны не может сохранить ворота «на замке». Самое время поляку исправлять статистику, к тому же, в предыдущем туре он потащил пенальти от Гонсало Игуаина.

5. С начала сезона «Ювентус» забивал как минимум по разу в каждом сыгранном матче. По силам ли СПАЛу подпортить статистику туринцев?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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