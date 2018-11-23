24 ноября. 15:00. Видеотрансляция матча «Эйбар» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 ноября проведет видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Реал».

После гостевой победы над «Сельтой» Сантьяго Солари был утвержден на посту главного тренера «Реала» до конца сезона. Теперь ему необходимо закрепить свой успех и вернуть мадридцев в чемпионскую гонку: отставание от лидирующей «Барселоны» всего четыре очка. «Эйбар» в этом сезоне прилично лихорадит, но даже в таком состоянии они остаются опасной и неуступчивой командой. Достаточно вспомнить их гостевую ничью с «Атлетико» или домашнюю волевую победу над сенсационным «Алавесом».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. С момента прихода Сантьяго Солари «Реал» одержал четыре победы кряду во всех турнирах с общим счетом 15:2. Причем три из них — на выезде. Продлится ли успешная серия «сливочных»?

2. Во всех четырех домашних матчах против «Реала» в рамках Ла Лиги «Эйбар» потерпел поражения, сумев отличиться лишь дважды. Сделают ли «оружейники» выводы из своих предыдущих ошибок?

3. Безголевая серия Гарета Бэйла в матчах Примеры достигла уже девяти матчей. Последний раз в чемпионате Испании он забивал в начале сентября в домашнем поединке с «Леганесом». Прервется ли затянувшаяся голевая засуха валлийца?

4. «Эйбар» отличился минимум по разу в каждом из своих шести домашних матчей в этом сезоне. Сумеет ли защита мадридцев «засушить» эту серию?

5. В предыдущих восьми встречах команд в Примере «Реал» одержал семь побед и лишь раз сыграл вничью. Сыграет ли статистика в пользу мадридцев на сей раз?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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