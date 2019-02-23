24 февраля. 22:45. Видеотрансляция матча «Леванте» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 февраля в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 25-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Реал».

В предыдущем туре «Реал» неожиданно оступился в домашней игре с «Жироной» (1:2) и их отставание от первого места вновь выросло до девяти очков. Однако мадридцы еще не проигрывали в гостях в Примере в новом году и перед очным матчем с «Барселоной» им важно взять три очка. «Леванте» же обитает в середине турнирной таблицы, чередуя удачные матчи (победа над «Сельтой» — 4:1) с провальными (поражение от «Севильи» — 0:5).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В прошлом сезоне «Леванте» дважды отобрал очки у «Реала» в чемпионате, оба раза сыграв вничью. В первом круге текущей кампании «лягушки» обыграли мадридцев в гостях. Повторят ли они тот результат?

2. На счету «Реала» три кряду гостевые победы в Примере — их лучший результат в текущем сезоне. Продлят ли они свою успешную серию?

3. Атакующий дуэт «Леванте» Рохер-Моралес отметился 17 голами в этом сезоне, тогда как у пары Бензема-Бэйл на один забитый мяч меньше. Кто из них окажется результативнее в этой игре?

4. «Сливочные» победили в четырех из пяти предыдущих выездов к «Леванте». Испортят ли валенсийцы статистику «королевскому клубу»?

5. «Реал» пропускает на протяжении восьми гостевых игр кряду во всех турнирах. Удастся ли Тибо Куртуа отыграть «на ноль» на этот раз?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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