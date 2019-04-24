24 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Милан» — «Лацио»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Лацио».

Первая полуфинальная игра между миланцами и римлянами завершилась нулевой ничьей. Команда, которая выиграет в сегодняшнем противостоянии, выйдет в финал на победителя пары «Аталанта» — «Фиорентина».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В нынешнем розыгрыше Кубка Италии форвард Кшиштоф Пентек сыграл по 2 матча за «Дженоа» и «Милан». В этих встречах он забил 8 голов. Сумеет ли поляк отличиться на этот раз?

2. С 2015 года и «Милан», и «Лацио» играли в финалах Кубка Италии по два раза. Какой клуб выйдет в решающую стадию турнира в этом сезоне?

3. «Милан» не пропустил ни одного гола за все три матча в текущем Кубке Италии. Прервется ли серия «дьяволов» в сегодняшней встрече?

4. «Лацио» одержал всего одну победу за последние пять матчей. Удастся ли команде Индзаги добиться положительного результата сегодня?

5. Милан» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Лацио»: 168 матчей, 71 победа, 63 ничьих, 34 поражения. Запишут ли сегодня «россонери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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