23 марта. 16:00. Видеотрансляция матча «Черноморец» – «Армавир»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0
тв камера
На новороссийском стадионе «Центральный» «Черноморец» в матче 23-го тура первенства России среди команд клубов ПФЛ принимает ведущего борьбу за лидерство в группе «Юг» «Армавир».
 
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