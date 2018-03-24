23 марта. 16:00. Видеотрансляция матча «Черноморец» – «Армавир» Автор: Еженедельник «Футбол» 16:23, 24.03.2018 0 ГлавноеНовостиРепортажиТрансляции На новороссийском стадионе «Центральный» «Черноморец» в матче 23-го тура первенства России среди команд клубов ПФЛ принимает ведущего борьбу за лидерство в группе «Юг» «Армавир». Матч можно посмотреть здесь. Поделиться:Еженедельник «Футбол»Старейшее издание в России, посвященное спорту №1 Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: