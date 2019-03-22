23 марта. 14:00. Видеотрансляция матча СКА Ростов-на-Дону – «Динамо» Ставрополь

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 23 марта в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между СКА Ростов-на-Дону и ставропольским «Динамо».

23-го марта в Ростове-на-Дону после пятилетней реконструкции открывается стадион «Спортивный Клуб Армии». Арена была отремонтирована в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. На реконструкцию потратили более 330 миллионов рублей. Теперь у стадиона новые трибуны на 2,2 тысячи человек, цифровое информативное табло и четыре световые мачты.

Рэпер Баста призвал болельщиков в этом матче поддержать СКА — клуб со своей малой родины: «Приходите болеть за «красно-синих!», — заявил Баста в видеообращении в своеv аккаунте в соцсети Vkоntakte. На матче местного ростовчан и ставропольского «Динамо» ожидается аншлаг, вход для болельщиков будет свободным!

СКА после 17 матчей занимает 10-е место в группе «Юг», у команды — 16 очков ( 3 победы, 7 ничьих, 7 поражений). «Динамо» Ставрополь располагается на 13-й позиции — 12 баллов (3 победы, 3 ничьих, 11 поражений). Лидируют на «Юге» — «Чайка» из Песчанокопского — 41 очко (17 матчей) и краснодарский «Урожай» — 40 баллов (16 игр).

Источник: еженедельник «Футбол»

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