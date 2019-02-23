23 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Севилья» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 23 февраля в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 25-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона».

В прошлом туре каталонцы воспользовались осечкой «Реала» и теперь их отрыв от второго места, на котором идет «Атлетико», составляет 7 очков. Кроме того, «Барса» остается непобедимой в чемпионате в 2019 году. А вот «Севилья» в минувшие выходные потерпела разгромное поражение от «Вильярреала» (0:3) и не побеждает уже в трех играх Примеры кряду. А их место в топ-4 теперь находится под угрозой.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Севилья» не проигрывает на своем поле в играх Примеры с сентября прошлого года. Нарушит ли эту серию «Барселона»?

2. «Сухая» серия Марка-Андре тер Штегена во всех турнирах превысила отметку в 350 минут. Прервут ли ее игроки «Севильи»?

3. В четырех предыдущих поединках на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы победили лишь однажды. Подправят ли они свою статистику в эти выходные?

4. Лео Месси отметился голами в двух предыдущих выездных матчах с «Севильей» в чемпионате. Сдержит ли его оборона «нервионцев» на этот раз?

5. Виссам Бен Йеддер отличился в четырех домашних играх «Севильи» кряду. В том числе и в кубковой встрече против «Барселоны» в январе. Огорчит ли он «сине-гранатовых» в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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