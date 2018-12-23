23 декабря. 18:15. Видеотрансляция матча «Леганес» — «Севилья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 23 декабря в 18:15 по московскому времени провел видеотрансляцию матча 17-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Севилья».

«Севилья» вместе с «Атлетико» продолжает гонку за «Барселоной», а потому осечки с командами из подвала турнирной таблицы для андалусийцев недопустимы. Хотя три последних гостевых матча они завершили вничью. Но и «Леганес» не проигрывает на протяжении шести матчей в Примере и в восьми с учетом кубковых встреч. Однако даже после этого «огуречные» всего в трех очках от зоны вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Севилья» не побеждала в гостях в рамках Ла Лиги с конца сентября. Прервется ли неудачная серия в этой встрече?

2. «Леганес» оформил самую длительную беспроигрышную серию с момента дебюта в Примере — 6 матчей. Продолжат ли «огуречные» переписывать историю?

3. В предыдущих трех встречах в рамках Примеры команды обменялись победами со счетом 2:1 и один раз сыграли вничью. В чью пользу склонится статистика после этой игры?

4. В последних семи матчах во всех турнирах «Леганес» пропустил лишь четыре мяча и четыре раза сохранил ворота «на замке». Преодолеют ли севильцы слаженную оборону хозяев?

5. Последнее поражение «Севильи» в чемпионате случилось два месяца назад в гостевой игре против «Барселоны». Подставит ли «Леганес» подножку одному из участников чемпионской гонки?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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