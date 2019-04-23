23 апреля. 22:30. Видеотрансляция матча «Алавес» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 23 апреля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» (2:1).

Баски удачно начали сезон и долгое время шли в еврокубковой зоне. Однако с начала календарного года их словно подменили – «лисы» с января одержали всего 3 победы в чемпионате. Команда Абелардо скатилась на 8-ю строчку в турнирной таблице, но сохраняет надежду на попадание в Лигу Европы. Каталонцы за пять туров до конца чемпионата уверенно лидируют в Ла Лиге с отрывом в 9 очков от ближайшего преследователя «Атлетико». Победа над «Алавесом» позволит «блаугранас» приблизить себя к чемпионству, которое возможно уже на этой неделе.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Алавес» не может победить дома на протяжении 5 туров к ряду. Сумеют ли они реабилитироваться перед своими болельщиками?

2. Последние 10 из 11 встреч между соперниками завершились победой каталонцев. Будет ли в этот раз успех на стороне «блаугранас»?

3. В последних 5 встречах во всех турнирах соперники поразили ворота друг друга 18 раза. Порадуют ли команды результативностью в этой встрече?

4. «Лисы» у себя дома не забили «Барсе» ни одного гола в последних 6 матчах во всех турнирах. Удастся ли им поразить ворота Марк-Андре тер Штегена в этот раз?

5. «Барселона» отличалась минимум 2 голами в последних 10 из 11 матчей против «Алавеса». Насколько результативна будет их атака в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press