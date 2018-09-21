22 сентября. 17:00. Видеотрансляция матча «Локомотив-Казанка» – «Велес»

Сайт ftbl.ru 22 сентября в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 10-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между командами «Локомотив-Казанка» и «Велес».

На «Сапсан Арене» в Черкизове состоится дерби – в матче 10-го тура ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ встречаются соседи по турнирной таблице «Локомотив-Казанка» (4-е место) и «Велес» (5-е место). У железнодорожников после 9 матчей 17 очков, команда Дениса Клюева одержала 5 побед, 2 встречи свела вничью и потерпела 2 поражения, при разнице мячей 12-8. «Велес» провел на одну игру меньше (8) и набрал 12 баллов: 3 победы, 3 ничьих, 2 поражения, при этом у команды Сергея Лапшина отрицательная разница мячей (9-10).

Лидирует на «Западе» «Торпедо-Владимир», которое опережает по дополнительным показателям ивановский «Текстильщик», у обеих команд одинаковое количество очков — 18. Правда, владимирская команда провела на игру больше (9). на третьей позиции в таблице «Ленинградец», у которого столько же очков как и у «Локомотиав-Казанка» (17).

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