22 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Рома»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 22 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома».

На старте чемпионата эксперты предсказывали, что одним из основных конкурентов «Ювентуса» за чемпионство будет «Рома». Но если сейчас туринцы привычно лидируют в таблице, то «джиларосси» проиграли в 4-х из 16 матчей первенства и сейчас не входят даже в еврокубковую зону.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Ювентус» не проиграл ни одного матча в текущем сезоне Серии А. Удастся ли «Роме» сотворить одну из главных сенсаций чемпионата 2018/19 под конец календарного года?

2. В последний раз «Рома» забивала «Ювентусу» в гостях 4 года назад, а выигрывала вообще в 2011-м. Получится ли у римлян отобрать очки в этот раз?

3. Криштиану Роналду продолжает индивидуальную погоню за лучшим бомбардиром чемпионата Кшиштофом Пентеком (12 мячей). Заберется ли португалец на первое место в гонке снайперов по итогам этого тура?

4. «Бьянконери» не пропускают в чемпионате 5 матчей подряд. Сможет ли голкипер Войцех Щенсны провести еще один «сухой» матч?

5. В пяти последних играх (включая и две встречи в Лиге чемпионов) команда Ди Франческо пропускает два мяча за матч. Тенденция сохранится?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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