22 декабря. 20:30. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Сельта»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 22 декабря в 20:30 по московскому времени провел видеотрансляцию матча 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта».

В минувшем туре каталонцы продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Даже в случае ничьей в предстоящей игре «Барса» гарантированно уйдет на двухнедельную зимнюю паузу в роли лидера Примеры. «Сельта» продлила свою серию без поражений в Ла Лиге до трех поединков, но команда все еще в поисках стабильности. По итогам этого тура галисийцы могут с одинаковым успехом как закрепиться в первой десятке, так и скатиться до 14-го места.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Сухая» серия «Барселоны» в чемпионате длится уже больше 280 минут. По силам ли «Сельте» испортить статистику Тер-Штегену?

2. В предыдущих восьми поединках в рамках Ла Лиги «Барса» лишь трижды обыграла «Сельту», потерпев столько же поражений. На чьей стороне будет удача на этот раз?

3. В прошлом сезоне обе встречи команд закончились со счетом 2:2. Продлится ли ничейная серия в нынешней кампании?

4. Атакующий дуэт «Сельты» Аспас-Гомес, забивший 18 голов, второй по результативности в Примере после пары Месси-Суарес (25 мячей). Кто из них окажется результативнее в очной встрече?

5. За весь прошлый сезон «Барса» потеряла очки лишь в трех домашних поединках Примеры, тогда как в нынешней кампании они уже повторили этот результат. Станет ли «Сельта» четвертой командой, отобравшей очки на «Камп Ноу»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press

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