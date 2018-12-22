22 декабря. 16:50. Видеотрансляция матча «Наполи» — СПАЛ

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 22 декабря в 16:50 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 17-го тура чемпионата Италии «Наполи» — СПАЛ.

«Наполи» продолжает погоню за лидирующим «Ювентусом», а СПАЛ находится в 4 очках от зоны вылета. В победе «адзурри» мало сомнений, но команда Анчелотти способна на неприятные сюрпризы для своих поклонников: еще недавно неаполитанцы играли вничью с «Кьево», занимающим последнее место в турнирной таблице Серии А.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В прошлом сезоне СПАЛ проиграл «Наполи» обе встречи в чемпионате (0:1; 2:3). Сумеют ли феррарцы отнять очки у «адзурри» в этот раз?

2. В сентябре 2017-го в противостоянии обеих команд случился памятный матч: «Наполи» и СПАЛ сыграли между собой впервые с февраля 1968 года. А победить у неаполитанцев «бьянкозурри» не могут больше 56 лет. Сегодня «Наполи» способен продлить эту полувековую серию.

3. «Наполи» не проигрывает в Серии А с 29 сентября. Сегодня команда Анчелотти может набрать очки в десятом туре кряду.

4. СПАЛ же, наоборот, угодил в «воронку» неудач: игроки Семпличи не выигрывали в чемпионате с 20 октября. Возможно, у феррарцев получится добыть сенсационную победу с восьмой попытки?

5. На счету форварда «Наполи» Аркадиуша Милика 8 голов в текущем первенстве. Удастся ли ему забить в этом туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Кшиштофу Пентеку (12 мячей), Криштиану Роналду (11) и Чиро Иммобиле (10)?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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