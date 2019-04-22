22 апреля. 17:00. Видеотрансляция матча «Волга» Ульяновск — «Челябинск»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 22 апреля в 17:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между ульяновской «Волгой» и ФК «Челябинск».

На игру 20-го тура группы «Урал-Приволжье» ОЛИМП – Первенства России ПФЛ против ФК «Челябинск» игроки «Волги» выйдут в лимитированных футболках с изображением Ленина. Футболки изготовила московская компания 2К, а изображение вождя пролетариата и самого известного уроженца Ульяновска с мячом в руках нарисовал художник Егор Холтов (HOLTOV).

В этих майках игроки «Волги» проведут единственную игру. Затем их обладателем может стать любой желающий. Все 18 футболок будут проданы на специальном аукционе, а все вырученные деньги футбольный клуб «Волга» направит в благотворительный фонд «Дари добро».

Принять участие в аукционе можно, зайдя в официальную группу ФК «Волга» в ВКонтакте.

«Волга» занимает в таблице группы «Урал-Приволжье» 4-е место. У команды 30 очков после 18 игр. ФК «Челябинск» занимает 9-е место с 17 баллами. Лидирует в группе «Нефтехимик» с 45 очками.

Источник: Еженедельник «Футбол»

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