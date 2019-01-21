21 января. 22:15. Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Кьево»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Криштиану Роналду

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 21 января в 22:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Кьево». 

Накануне «Наполи» сократил отставание от лидирующего «Ювентуса» благодаря победе над «Лацио». Сегодня туринцы попытаются вернуть 9-очковый отрыв от второго места. Соперник команды Аллегри — «Кьево», занимающий последнее место в чемпионате.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В 2019 году «Ювентус» провел две встречи — против «Болоньи» (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии и «Милана» в Суперкубке страны. В этих матчах «старая синьора» не пропустила голов. Тенденция сохранится?

2. В прошлом туре «Кьево» одержал первую победу в текущем первенстве. Смогут ли веронцы сенсационно набрать 3 очка в игре с «Юве» и продолжить удачную серию?

3. Вчера Криштиану Роналду потеснили с первого места в гонке бомбардиров Серии А: теперь на счету Дувана Сапаты и Фабио Квальяреллы столько же голов в первенстве, сколько и у португальца(14). Выйдет ли КриРо в единоличные лидеры снайперского зачета по итогам сегодняшней встречи?

4. В прошедших 19 турах «Ювентус» потерял очки только в двух матчах, сыграв вничью против «Дженоа» и «Аталанты». Станет ли «Кьево» третьей командой в этом списке?

5. «Бьянконери» — вторая команда сезона в Италии по числу забитых голов (38). Отставание от «Наполи» составляет всего один мяч. Смогут ли туринцы перегнать «адзурри» и в этом показателе?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press

 

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