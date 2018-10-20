21 октября. 21:30. Видеотрансляция матча «Интер» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 21 октября в 21:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 9-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан».

После неровного старта «Интер» набрал ход, одержав уже шесть побед кряду во всех турнирах, и вошел в тройку лидеров чемпионата. А вот «Милан» лишь начинает подъем и пока идет в середине таблице. Зато на его счету восьмиматчевая беспроигрышная серия. Три из пяти последних миланских дерби в рамках Серии А закончились вничью. «Нерадзурри» не терпят поражений от «Милана» в чемпионате Италии с января 2016-го.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. По накалу страстей в Италии с матчем «Интера» и «Милана» может сравниться разве что римское дерби. В какой бы форме не находились миланские команды, к очному противостоянию они всегда подходят с запредельным настроем.

2. Перед стартом игры на счету «Интера» шесть побед кряду во всех турнирах, а «Милан» не проигрывает уже на протяжении девяти встреч. По итогам этой игры какая-то из этих серий подойдет к концу.

3. После неожиданной осечки «Ювентуса» в домашнем матче против «Дженоа» у «Интера» есть шанс сократить отрыв от лидера Серии А и доказать, что они снова готовы бороться за скудетто.

4. Аргентинские нападающие команд Мауро Икарди и Гонсало Игуаин остаются одними из самых результативных игроков Серии А последних пяти лет. Но этот сезон они начали не так ярко: у новичка «Милана» 4 гола в активе, а капитан «Интера» отличился трижды. Кто же из них сыграет ключевую роль в миланском дерби?

5. Предыдущий матч команд в рамках Серии А завершился безголевой ничьей. Зато до этого в четырех играх команды суммарно наколотили 16 голов. А с начала нового сезона «Интер» и «Милан» еще ни один из своих матчей не завершали со счетом 0:0. Есть все основания ожидать голевой перестрелки.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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