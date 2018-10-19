21 октября. 16:00. Видеотрансляция матча «Дружба» – «Черноморец»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 21 октября в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между майкопской «Дружбой» и новороссийским «Черноморцем».

21 октября в матче 14-го тура ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в Майкопе местный ФК «Дружба» примет ФК «Черноморец» (Новороссийск). Соперники являются соседями по турнирой таблице в группе «Юг». У «Дружба» и у «Черноморца» — по 21 баллу после 12 встреч. Майкопская команда одержала 7 побед и потерпела 5 поражений, при разнице мячей 15-15. У «Черноморца» — 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения, при разнице мячей — 25 — 11.

Лидирует в группе  «Юг» —  «Урожай» — 32 очка, 10 выигрышей, 2 ничьи и 0 поражений. Краснодарская команда забила 21 мяч и пропустила 7. На второй позиции в таблице располагается «Чайка» из Песчанокопского 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 0 поражений, при разнице мячей 21 — 7).

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