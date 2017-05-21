21 мая. 17:00. Видеотрансляция встречи «Армавир» — «Афипс» Афипский. Матч икс

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Армавир» — «Афипс».

Зона «Юг» — один из самых интригующих дивизионов. Три тура до финиша, в лидерах идет «Ротор», но ближайшие преследователи из «Армавира» и «Афипса» всего на несколько очков позади. Захватывает, не правда ли?

В последних матчах «Армавир» обыгрывает соперников с трудом, победа в один мяч – излюбленный счет этой команды. Но даже с некоторыми проблемами клуб из Краснодарского края отстает от первого места на два балла.

Игроки «Афипса» не похожи на самих себя. Они уже сейчас могли праздновать первое место, но вместо радостных мгновений команда проиграла два последних матча. Теперь сельчане горюют от потери важных очков и идут на третьем месте. Предстоящая игра – последний шанс «Афипса» вернуться в гонку за первую лигу.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая покажет прямые трансляции:

«Восток»: 14:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Иртыш» (Омск)

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Торпедо» (Москва)

«Запад»: 14:00. «Домодедово» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново)