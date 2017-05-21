21 мая. 14:00. Видеотрансляция матча «Чертаново» Москва — «Торпедо» Москва. Дерби южного округа

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Чертаново» — «Торпедо».

В ПФЛ не так много матчей, к которым можно добавить слово «дерби». Единственное столичная игра в зоне «Центр» — противостояние между «Чертаново» и «Торпедо». Черно-белым некуда отступать – команда бьется за повышение в классе. Главным матчем года станет игра последнего тура с «Авангардом», который делит с «автозаводцами» первое место. Но для сохранения интриги «Торпедо» должно побеждать в ближайшем матче.

Футболисты «Чертаново» уже не борются за высокие места, поэтому в последних встречах «синие» играют на радость публике: 2:2, 3:3 – веселью нет предела.

На московском дерби может собраться немалая аудитория со всего юга столицы. И пусть «Торпедо» переехало в Сокольники, в основном фанаты черно-белых живут именно в южном регионе.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая покажет прямые трансляции:

«Восток»: 14:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Иртыш» (Омск)

«Запад»: 14:00. «Домодедово» (Москва) – «Текстильщик» (Иваново)

«Юг»: 17:00. «Армавир» — «Афипс» (Афипский)