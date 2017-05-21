21 мая. 11:00. Видеотрансляция матча «Сахалин» Южно-Сахалинск— «Иртыш» Омск. Магия трех

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая в 11:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сахалин» — «Иртыш».

В зоне «Восток» все практически решено: «Чита» может упустить первое место лишь чудесным образом. Большую интригу в выявлении главного неудачника дивизиона поддерживают игроки «Иртыша». Омская команда не забивает три игры подряд и не может набрать очков с 3 мая. Пять баллов отрыва от последнего места – за три матча до завершения первенства омичи могут сделать невозможное и отправиться в зону вылета. Тем более, что их следующие соперники из «Сахалина» — непреодолимая вершина для «Иртыша». В трех очных встречах текущего сезона трижды победил «Сахалин», а общий счет этих встреч — 9:1. А вы тоже заметили эту загадочную цифру «три»?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая покажет прямые трансляции:

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) — «Торпедо» (Москва)

«Запад»: 14:00. «Домодедово» (Москва) – «Текстильщик» (Иваново)

«Юг»: 17:00. «Армавир» — «Афипс» (Афипский)