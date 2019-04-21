21 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Валенсия»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 21 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 33-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Валенсия».

«Валенсия» продолжает борьбу на три фронта — команда Марселино в мае сыграет в финале Кубка Короля, на этой наделе «летучие мыши» в Лиге Европы выбили «Вильярреал» и вышли в полуфинал. В чемпионате они идут на пятом месте в турнирной таблице, всего в трех очках от лигочемпионской зоны. Валенсийцы набрали отличных ход и имеют все шансы на то, чтобы завершить сезон в четвёрке.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Валенсия» проиграла в чемпионате всего один раз в последних 14 матчах . Продолжат ли «летучие мыши» свое успешное выступление?

2. В матче первого круга валенсийцы одержали над севильцами победу — 1:0. Как завершится очередная встреча между командами?

3. «Бетис» не может одержать победу над «Валенсией» на протяжении 6 встреч во всех турнирах. Получится ли у «огурцов» исправить свою статистику против валенсийцев?

4. В последних 3 матчах на «Бенито Вильямарин» было забито забито 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью и в этот раз?

5. В последних 9 матчах Ла Лиги на выезде валенсийцы всего один раз сохранили свои ворота в неприкосновенности. Насколько надежна будет их оборона в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press