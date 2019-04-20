21 апреля. 17:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Атлетик»

Автор: Павел Зайцев 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 21 апреля в 17:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик».

Королевский клуб продолжает доигрывать сезон без каких-либо турнирных задач. Команда Зинедина Зидана уже вряд ли изменит свое турнирное положение, находясь в 7 очках от второго места, и в 9 от четвертого. Баски сделали мощный рывок и в последних 5 турах набрали 12 очков. Сейчас «львы» претендуют на место в еврокубках и чтобы продолжить подниматься в таблице, им необходимо набирать очки в матче с мадридцами.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Королевский клуб выиграл 3 последних домашних матча в чемпионате. Продолжат ли «сливочные» свое успешное выступление?

2. В последние 3 встречах между собой соперника сыграли вничью. Как завершится очередная встреча между командами?

3. «Атлетик» не может выиграть на «Сантьяго Бернабеу»  на протяжении 14 лет. Свою последнюю победу над «сливочными» в Мадриде они одержали в феврале 2005-го (0:2). По силам ли «львам» повторить тот успех?

4. «Реал» не смог забить больше 1 гола в последних 3 матчах против «Атлетика». Насколько результативна будет их атака в этом матче?

5. Карим Бензема отличается забитыми голами в последних 4 турах к ряду. А в последних 6 матчах чемпионата он отметился 7 голами. Удастся ли французу продлить свою голевую серию?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press

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