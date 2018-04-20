21 апреля. 17:00. Видеотрансляция матча «Текстильщик» – «Локомотив-Казанка»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 апреля в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 20-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между «Текстильщиком» и «Локомотивом-Казанка».

Это будет встреча двух команд, которые преследуют лидера группы «Запад» — «Чертаново». «Локомотив-Казанка», который тренирует Денис Клюев, занимает второе место, у железнодорожников 38 очков (12 побед, 2 ничьих, 5 поражений). У «Текстильщика», которым руководит Денис Бояринцев, тоже 38 баллов, но побед чуть меньше — 11, ничьих 5, а поражений 3. От «Чертаново», которое в этом 20-м туре встречается с «Луки-Энергия» из Великих Лук,  «Локомотив-Казанка» и «Текстильщик» отстают на 7 очков. В 8-м туре железнодорожники разгромили на своем поле своего нынешнего соперника со счетом 4:1.

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