20 января. 22:45. Видеотрансляция матча «Барселона» – «Леганес»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 января в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Леганес».

В прошлые выходные «Барселона» одержала дежурную победу, разгромив «Эйбар» (3:0). Матч запомнился тем, что именно в этой встрече Лео Месси забил свой 400-й гол в Примере, став первым в истории игроком, добившимся этого результата. А отрыв каталонцев от второго места по-прежнему составляет пять очков. «Леганес» в минувшем туре одержал важную победу над «Уэской». Но, несмотря на 13-ю позицию в таблице, для них борьба за выживание все еще в самом разгаре. Ведь от зоны вылета их отделяет всего три балла.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Именно «Леганес» нанес каталонцам первое поражение в сезоне. Насколько страшной будет месть «Барселоны»?

2. Это будет лишь третий визит «Леганеса» на «Камп Ноу» в истории клуба. В первых двух случаях «огуречные» оказали достойное сопротивление (поражения 1:2 и 1:3). Хватит ли у них сил в этот раз сражаться на равных?

3. После ноябрьского поражения от «Бетиса» каталонцы провели три встречи на своем поле в рамках Примеры. Все завершились победами с общим счетом 7:0. Продлится ли «сухая» победная серия «Барсы»?

4. Автор одного из голов в ворота «Барсы» в матче первого круга Набиль Эль-Жар после той встречи не забил ни одного мяча за «Леганес» во всех турнирах. Может быть «сухая» серия форварда должна завершиться именно в этой игре?

5. На счету дуэта Месси-Суарес уже 31 забитый мяч в чемпионате Испании. Упрочат ли они свое лидерство в бомбардирской гонке после этой встречи?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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