20 января. 22:20. Видеотрансляция матча «Наполи» – «Лацио»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 января в 22:20 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Лацио».

«Наполи» пытается сократить 9-очковое расстояние от лидирующего «Ювентуса», а «Лацио» находится в одном балле от зоны Лиги чемпионов. Обоим клубам необходимо набирать очки, чтобы решать свои турнирные задачи.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В текущем сезоне «Лацио» не может победить у представителей большой итальянской шестерки: команда Индзаги проиграла 4 матча и сыграла вничью только один раз. Удастся ли римлянам поправить свою статистику против лидеров в первом матче второго круга?

2. За 19 туров «Наполи» проиграл всего два раза. Станет ли «Лацио» третьим обидчиком южан?

3. Неаполитанцы набрали 26 очков из 30 возможных во всех домашних матчах текущего первенства. Беспроигрышная серия клуба на «Сан-Паоло» может продолжиться и сегодня.

4. «Лацио» не выигрывает у «Наполи» на протяжении 7 встреч подряд, добившись только одной ничьи. Неудачная серия римлян длится с ноября 2015 года.

5. На протяжении этих семи игр «адзурри» имеют подавляющее преимущество над «Лацио» по количеству забитых и пропущенных мячей — 21:4. Сколько команда Анчелотти забьет «орлам» в этот раз?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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