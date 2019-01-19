20 января. 16:50. Видеотрансляция матча «Фиорентина» – «Сампдория»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 января в 16:50 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» – «Сампдория».

«Сампдория» отстает от основных преследователей «Ювентуса» всего на несколько очков, а «Фиорентина» расположилась на 10-м месте. Но если хозяевам встречи удастся победить, то они наберут 29 баллов и сместят «Сампу» с 7-й строчки турнирной таблицы.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В двух последних матчах первенства «Фиорентина» набрала только один балл и не забила мячей. Удастся ли «фиалкам» прервать голевую засуху?

2. «Сампдория» проиграла два последних матча: в 19-м туре Серии А (1:2 от «Ювентуса») и 1/8 финала Кубка Италии (0:2 от «Милана»). Команде Марко Джампаоло необходимо набирать очки в сегодняшней встрече, чтобы вернуться к победному ритму.

3. 35-летний форвард Фабио Квальярелла забил в 9 матчах Серии А подряд, в которых появлялся на поле. Сейчас на его счету 12 мячей. Увеличит ли нападающий свой лицевой счет по итогам игры с «Фиорентиной»?

4. В очных встречах «Фиорентина» не может победить у «Сампдории» на протяжении 6 встреч подряд. Неудачная серия флорентийцев длится с ноября 2015 года.

5. «Сампдория» находится в одном балле от зоны Лиги Европы. Победа в ближайшем матче и удачные расклады позволят генуэзцам выйти в топ-6 турнирной таблицы Серии А.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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