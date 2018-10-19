20 октября. 21:45. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Севилья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 октября в 21:45 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья».

Безвыигрышная серия «Барселоны» в Ла Лиге достигла четырех матчей. И пока прямые конкуренты каталонцев также теряли очки, на первое место неожиданно взлетела «Севилья». А атакующий дуэт «нервионцев» Силва—Бен Йеддер настрелял в чемпионате 12 из 18 голов команды. Но андалусийцы не могут одолеть «Барсу» в 10 играх подряд во всех турнирах. Лучшим же результатом за этот отрезок времени для них стала ничья в мартовской встрече команд в Ла Лиге (2:2).

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

За «Барселону» играет великолепный Лео Месси, пятикратный обладатель «Золотого мяча», в составе каталонского клуба выиграл 33 трофея. В каждом матче за свой клуб от Месси ждут шедевров: фантастических голов, шикарных передач и умопомрачительных слаломов по оборонительным редутам соперника. На счету Месси 42 хет-трика, 5 покеров, 1 пента-трик. «Барселона» — самый популярный клуб в YouTube с 5 миллионами подписчиков! Защитник «Барселону» Херард Пике в рамках презентации нового Кубка Дэвиса облетел Землю в течение последних двух месяцев, преодолев 46772 километра. И после этого он еще способен играть в футбол? В «Севилье» выступает экс-спартаковец Квинси Промес, который стал лучшим игроком 2017 года в России по опросу еженедельника «Футбол».

31 августа 2018 года Квинси подписал пятилетний контракт с испанским клубом. Трансфер обошелся в 21 млн евро. В «Севилье» Промес зарабатывает 3,2 млн евро. Он один из самых высокооплачиваемых игроков своей новой команды. Но лидером на поле Квинси пока не стал. «Севилью» тренирует 43-летний Пабло Мачин. Он возглавил команду только с этого сезона, а до этого работал только в двух клубах — «Нумансии», где был еще футболистом, но завершил карьеру в 23 года из-за травмы колена, а потом до 2013-го прошел все тренерские ступени от молодежного состава до главной команды. Потом Мачин возглавлял «Жирону», которую вывел в Ла Лигу. А сейчас он удивляет всю Испанию — «Севилья» на 1-м месте после 8 туров с 16 очками. У «Барселоны» — на бал меньше!

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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