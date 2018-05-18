20 мая. 14:00. Видеотрансляция матча «Сатурн» – «Торпедо Москва»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 20 мая в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 25-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между «Сатурном» и «Торпедо Москва».

Московское «Торпедо», которое тренирует Игорь Колыванов, встретится в подмосковном Раменском с «Сатурном». Торпедовцы идут на четвертом месте в группе «Центр». У черно-белых — 41 очко после 24 встреч. «Сатурн» выступает хуже, чем соперник — 33 очка. Однако матчи между торпедовцами и «инопланетянами» получаются упорными, так в первом круге была зафиксирована нулевая ничья 0:0.

Интервью главного тренера «Торпедо» Игоря Колыванова

Напомним, что в ПФЛ проходит единая спортивно-социальная акция «Страна, живи футболом!», в которой участвуют все клубы лиги.

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